В Харькове вследствие пожара в доме эвакуированы 40 человек
15:48, 15 февраля 2011Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Вчера в 22.38 в Харькове в 4-этажном жилом доме в квартире на последнем этаже возник пожар с дальнейшим распространением огня на чердак.
Огнем повреждены перекрытие 4-го этажа и крыша дома на площади около 200 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС.
Сегодня в 2.00 подразделениями МЧС в составе 23 отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован.
Из дома выведены 40 человек. Жертв и пострадавших нет. Жители временно размещены у родственников и в здании райгосадминистрации.
На сегодня запланировано внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара и размеры материального ущерба устанавливаются.
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