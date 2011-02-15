В Харькове вследствие пожара в доме эвакуированы 40 человек

Вчера в 22.38 в Харькове в 4-этажном жилом доме в квартире на последнем этаже возник пожар с дальнейшим распространением огня на чердак.

Огнем повреждены перекрытие 4-го этажа и крыша дома на площади около 200 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня в 2.00 подразделениями МЧС в составе 23 отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован.

Из дома выведены 40 человек. Жертв и пострадавших нет. Жители временно размещены у родственников и в здании райгосадминистрации.

На сегодня запланировано внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара и размеры материального ущерба устанавливаются.