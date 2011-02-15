В Киеве на мусорке обнаружено 20 кг ртути

Сегодня в Главное управление МЧС в городе Киеве по спецлинии от дежурного столичного управления МВД поступила информация, что на улице Строкача, 7 в Святошинском районе столицы найдена ртуть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в городе Киеве, по прибытию столичных спасателей на место происшествия установлено, что на стихийной мусорной свалке возле гаражей обнаружен металлический ящик, в котором были четыре стеклянных колбы с ртутью общей массой около 20 кг. Колбы были в закрытом состоянии без повреждений, поэтому угрозы для окружающей среды не представляли.

Спасатели изъяли найденную ртуть для дальнейшей утилизации.