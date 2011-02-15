Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода лавин в Крыму

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в Крыму в понедельник и во вторник, 14 и 15 февраля, из-за снегопадов.

Такое сообщение размещено сегодня на сайте гидрометцентра.

В свою очередь, крымское управление МЧС продлило на несколько дней объявленное на прошлой неделе штормовое предупреждение, поскольку ночью и утром 15 и 16 февраля на южном берегу Крыма ожидается понижение температуры воздуха до 10-12° мороза.