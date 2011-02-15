Полтавщина: маленькие дети страшно обварились кипятком
12:38, 15 февраля 2011Новости регионов
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Остались дома одни
В Глобинском районе Полтавской области двое детей обварились кипятком.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС области.
По их данным, этот случай произошел в многодетной семье села Сиренки.
«Две сестрички в возрасте одного и двух лет остались дома одни, без присмотра взрослых. Играя, дети и перевернули на себя емкость с горячей водой. Сейчас они госпитализированы в ожоговый центр Кременчуга», - сказали в Управлении МЧС.
Врачи заявили, что малыши получили значительные ожоги.
«У старшей сестры ожоги 25% тела 2-3 степени, ее состояние тяжелое. У младшей - термальное повреждение кожи 2 степени», - сказали в ожоговом центре.
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