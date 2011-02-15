На пожаре в Севастополе погиб трехлетний ребенок

В Севастополе сотрудники Управления МЧС вынесли из горящей квартиры 33-летню женщину и двоих детей, мальчиков 3-х и 4-х лет; позже, в реанимационном отделении больницы, младший ребенок умер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в городе Севастополе, пожар случился в квартире на первом этаже расположенного в центральной части города двухэтажного дома. Сначала загорелись мебель и вещи в коридоре, позже пламя распространилось на кухню. В квартире находились двое детей и их мать. Выбраться на улицу они не смогли, т.к. огонь уже перекинулся на двери комнаты, а на окнах были установлены решетки. Женщина пыталась потушить огонь, но справиться с ним самой ей не удалось. Пожар заметили соседи, они и вызвали спасателей.

На место пожара прибыли два отделения УМЧС. Площадь пожара достигла 7 квадратных метров. Пожарные взломали дверь и вынесли детей и женщину на улицу. Первой на улицу вывели женщину, найти в горящей квартире детей было очень сложно. Кроме того, помещение было захламлено вещами и бытовым мусором. Когда детей нашли, они были без сознания. С ожогами и отравлением угарным газом дети поступили в реанимацию. Однако, несмотря на усилия врачей, трехлетний мальчик умер.

33-летняя женщина не пострадала. Из горящей квартиры пожарные также вынесли газовый баллон, предотвратив тем самым угрозу взрыва.

Причина пожара устанавливается.