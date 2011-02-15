В селе на Волыни зарегистрированы 13 больных гепатитом А

В с. Туропин Турийского района Волынской области зарегистрированы 13 случаев заболевания вирусным гепатитом А.

Из них 10 больных - дети, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Из общего количества больных 11 лиц - в безжелтушной форме.

Работа по активному выявлению больных продолжается. В очагах заболеваний государственной санитарно-эпидемиологической службой обеспечивается весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В пробах питьевой воды антиген вирусного гепатита А не обнаружен.

Как известно, с 20 января по 2 февраля в с. Туропин были зарегистрированы 10 случаев вирусного гепатита А в двух семьях.