Львовщина: медики получали взятки за оформление инвалидности

Во Львовской области разоблачены медики, требовавшие и получавшие взятки за оформление инвалидности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Организованная преступная группа действовала в одном из львовских областных медицинских учреждений. Организовал и возглавил ОПГ глава структурного подразделения медучреждения. Также в ее состав вошли два врача-эксперта, старшая медицинская сестра и еще один врач.

Установлено, что на протяжении 2008-2011 годов злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, систематически требовали и получали взятки от больных легочными заболеваниями за выдачу заключения о признании группы инвалидности.

Упомянутые медработники действовали по единому плану и имели четкие обязанности. Так, врачи-эксперты совместно с главой структурного подразделения принимали комиссионные решения об определении группы инвалидности больным. Старшая медсестра и еще один медработник - требовали и получали за это взятки у пациентов. Распределением «заработанного» в конце дня занимался сам лидер ОПГ.

Задержали вымогателей «на горячем» во время получения очередной взятки. При проведении обыска у них были изъяты 20 тыс. грн. наличностью и медицинские документы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УБОПовцами задокументированы более 50 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами на общую сумму свыше 100 тыс. грн.

В отношении взяточников прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция этого статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности ОПГ.