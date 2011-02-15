Ивано-Франковщина улучшит качество воды в школах и больницах

Ивано-Франковской области правительство выделит от 5 до 10 млн. грн. на улучшение качества питьевой воды.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Руслан ГУСАК, проинформировали УНИАН в пресс-службе головы ОГА.

В частности, по его словам, в соответствии с национальной программой «Питьевая вода Украины», Прикарпатью будет выделено от 5 до 10 млн. грн. Эти средства в первую очередь направят на улучшение качества питьевой воды в заведениях социальной сферы, в детских садах, школах, больницах.

«Ивано-Франковская область станет участником пилотного проекта по строительству локальных очистительных сооружений, - отметил Р.ГУСАК. - Эти сооружения будут строить сначала в горных районах Прикарпатья - в Верховинском, Рожнятовском, Косовском и селах Яремчанской горсовета».

Справка УНИАН. Во время IV Международного научно-практического семинара «Ресурсосбережение и качественное водоснабжение - стратегическое направление развития водопроводно-канализационного хозяйства в Украине», который состоялся в прошлую пятницу в городе Яремче, первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ сообщил, что для реализации национальной программы «Питьевая вода Украины» в 2011 году правительство выделило 370 млн. грн. Средства будут направлены на строительство локальных очистительных сооружений, хлораторных станций и установок для решения проблемы качественного обеспечения питьевой водой. В целом правительство планирует выделить средства на строительство 23 тыс. водоочистительных сооружений и локальных установок.

Программа «Питьевая вода Украины» действует с 2006 года и рассчитана до 2020 года. В следующем году правительство планирует выделить на ее реализацию почти 1 млрд. грн. В прошлом году по этой программе были построены 56 очистительных установок в Крыму.

По официальной информации Минздрава, из-за загрязнения воды в прошлом году была зарегистрирована 41 вспышка инфекционных заболеваний, в результате которых пострадало более пяти тысяч человек.