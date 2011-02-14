Донеччина: после карантина возобновили учебу в 400 школах

В Донецкой области с сегодняшнего дня после карантина возобновили учебу более чем в 400 общеобразовательных школах, но остаются временно закрытыми еще 53 учебных заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на данные Управления образования и науки ОГА.

Согласно сообщению, по состоянию на 14 февраля в связи с повышением численности больных острыми респираторными инфекциями и с целью предупреждения последующего распространения заболеваемости временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 53 школах области (или в 499 классах), в которых учатся 10 тыс. 789 учеников, или 3,3% от общего количества.

Но в ОГА напомнили, что еще 9 февраля в области был временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 492 школах (или в 7 тыс. 736 учебных класса), в которых обучалось 185 тыс. 57 учеников (или 56,1% от общего количества).

На сегодня же полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учебных учреждениях только одного города - Кировское.