На Харьковщине свинья до смерти напугала своего хозяина

В Харьковской области в Золочевском районе свинья до смерти напугала своего хозяина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным ЦОС, тело пенсионера 1937 года рождения в разорванной одежде в сарае обнаружила его жена. По ее словам, мужчина, хозяйничая по хозяйству, собирался кормить свиноматку, которая недавно опоросилась.

Согласно предварительному выводу экспертов, человек умер от сердечного приступа, вероятно, спровоцированного агрессивным поведением животного. Как известно, для свиноматки, которая недавно опоросилась, могут быть характерны приступы агрессии.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются. В этом задействованы специалисты ветеринарной медицины.