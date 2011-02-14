В Коростене открыли "Клинику, дружественную к молодежи"

В городе Коростене Житомирской области на базе городской детской поликлиники открыли «Клинику, дружественную к молодежи».

Как передает корреспондент УНИАН, открытие учреждения состоялось при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и медицинских работников города.

Клинику, рассчитанная на 100 человек, открыта для улучшения здоровья местной молодежи, врачи в учреждении будут популяризировать среди молодежи здоровый образ жизни и профилактику социально опасных болезней.

В Житомирской области уже существует сеть отделений медико-социальной помощи детям и молодежи - «Клиник, дружественных к молодежи». Такие клиники успешно действуют в Житомире, Новоград-Волынском и в Житомирском районе.

В мероприятии приняли участие руководители областной и городской власти, представители общественных организаций, средств массовой информации, врачи городских, районных учреждений здравоохранения г. Коростеня.