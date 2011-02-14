Две чиновницы получили 5 тыс. грн. взятки за усыновление ребенка

В городе Терновка Днепропетровской области стражи порядка задержала двух должностных лиц райгосадминистрации, которые требовали и получили 5 тыс. грн. взятки от местной жительницы за содействие в усыновлении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации центра общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, злоумышленницы требовали перевести деньги на предоставленный ими банковский счет и были задержаны «на горячем» в служебном кабинете во время получения банковской квитанции о перечислении им средств.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («получение взятки»). По этой статье злоумышленницам «светит» тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.