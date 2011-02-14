Полтавщина: грузовик врезался в автомобиль ГАИ

В Полтавской области в результате столкновения грузовика с патрульным автомобилем ГАИ один из инспекторов получил травмы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, ДТП произошло вчера около 10.00 на 121 километре автодороги Лубны – Миргород - Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Грузовой автомобиль ГАЗ, который принадлежит одному из ОАО, под управлением 57-летнего водителя двигался в направлении Полтавы. При выполнении обгона грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульным автомобилем ВАЗ. Госавтоинспекторы, которые находились в милицейском автомобиле, находились на службе и осуществляли патрулирование.

В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ, 31-летний инспектор дорожно-патрульной службы, получил перелом правого плеча и был госпитализирован.

По этому факту проводится дальнейшая проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.