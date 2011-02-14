Запорожье: школы закрывают на карантин

В Запорожской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыто 27 школ.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Запорожской ОГА со ссылкой на данные Запорожской областной санэпидемстанции, "на сегодняшний день в Запорожском регионе пороговый уровень заболеваемости превышен в г. Мелитополе (на 9,5%), г.Бердянске (на 33%) и в Веселовском районе (на 58,5%)".

В целом по области в связи с показателем заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников на карантин закрыто 27 школ.