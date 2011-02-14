Ивано-Франковщина: больницы завышали стоимость медуслуг

Территориальное отделение Антимонопольного комитета на Ивано-Франковщине оштрафовало районные больницы за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

Как установило ведомство, больницы завышали стоимость платных медицинских услуг, что привело к ущемлению интересов потребителей.

В частности, оштрафованы Богородчанская центральная районная больница на 5 тыс. грн, Снятинская центральная районная больница на 3,5 тыс. грн, Рогатинская центральная районная больница 3 тыс. грн, Рожнятовская центральная районная больница на 2,5 тыс. грн, а также Яремчанская центральная городская больница на 3 тыс. грн.

Ответчики признали нарушение, привели стоимость услуг к экономически обоснованному уровню и обязались оплатить штраф в государственный бюджет.

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