Зачем врач вывез пациентов из больницы, оставив их умирать?

Главное управление здравоохранения Киевской городской государственной администрации проводит служебное расследование по факту действий врача городской клинической больницы № 1, какой вывез пятерых пациентов за пределы города и бросил их у кладбища под Вышгородом.

Об этом УНИАН сообщили Главном управлении здравоохранения КГГА.

Управление здравоохранения осуждает безосновательные действия врача терапевтического отделения для социально незащищенных лиц Киевской городской клинической больницы № 1, который самовольно принял решение о переводе пациентов в Центру социальной адаптации с нарушением установленного порядка.

В сообщении отмечается, что действия врача не были согласованы с руководством больницы.

По поводу действий врача больницы № 1 Главным управлением здравоохранения создана специальная комиссия, проводится служебное расследование. Кроме того, по данному случаю проводится расследование правоохранительными органами.

В КГГА информируют, что, согласно данным служебного расследования, 11 февраля врач терапевтического отделения для социально незащищенных лиц Киевской городской клинической больницы № 1 самовольно, без согласования с руководством больницы, вывез пятерых пациентов отделения, которые находились на лечении с октября-декабря 2010 года, в г. Вышгород для дальнейшей госпитализации их в Вышгородскую ЦРБ и последующего перевода в «Киевский центр социальной адаптации для престарелых, инвалидов и лиц, не имеющих постоянного места жительства» в с. Ясногородка Вышгородского района. Пациенты были выписаны из больницы в пятницу, 11 февраля, в связи с отсутствием показаний для лечения в медицинском заведении. Около 16.00 врач высадил выписанных пациентов на автобусной остановке в 300-х метрах от Центральной районной больницы Вышгорода. Приблизительно в 18.00 скорой медицинской помощью лица были госпитализированы в Вышгородскую центральную районную больницу.

«На сегодняшний день для лиц, которые не имеют определенного места жительства, в с. Ясногородка Святошинского района создан Центр социальной адаптации для престарелых, инвалидов и лиц, не имеют постоянного места жительства (на 300 мест). Все лица без определенного места жительства, попадающие в лечебные заведения Киева, по получении медицинской помощи при отсутствии показаний относительно пребывания в медицинском заведении направляются в Центр социальной адаптации (с. Ясногородка), где находятся бесплатно. На сегодняшний день в этом Центре находится около 100 человек», - отмечают в КГГА.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на правоохранительные органы, 29-летний врач одной из поликлиник, расположенных в Днепровском районе столицы, пообещал пяти лицам без определенного места жительства, в возрасте от 43 до 66 лет, которые находились на лечении, что им будет оказана в дальнейшем медицинская помощь в другом медицинском заведении.

Он воспользовался микроавтобусом и вывез людей за пределы Киева. Там он их оставил, пообещав, что за ними спустя некоторое время приедет другой медицинский транспорт.

При этом врач не оставил больным амбулаторных карт с историями их болезней. По данным милиции, людей, которые простояли на морозе, обнаружил патруль милиции. Одна женщина умерла от переохлаждения.