Кировоградщина: уровень подростковой преступности увеличился на 26%

В Кировоградской области в прошлом году уровень подростковой преступности вырос на 26%, несовершеннолетними совершено 633 преступления, из которых больше половины - тяжкие и особо тяжкие.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Как отмечают в ведомстве, увеличилось количество групповых преступлений.

Несовершеннолетние продолжают самовольно оставлять места проживания и учебы (семьи, интернаты). В области насчитывается свыше 2,5 тыс. детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на учете социальных и правовых служб. В прошлом году в органы прокуратуры передан 31 материал о привлечении родителей к уголовной ответственности.

В 2010 году прокуроры области усилили защиту детей от насилия в семье, возбуждены на таких основаниях 13 уголовных дел (в 2009 году - 3), внесены 33 документа реагирования.

В целом, в связи с нарушением прав детей в прошлом году в Кировоградской области возбуждены 69 уголовных дел, внесены 504 предписания и представления, вынесены 222 протеста, привлечены к дисциплинарной ответственности 480 лиц, из них 36 работников контролирующих органов. Возмещено около 3 млн. грн. Восстановлены права 10,8 тыс. несовершеннолетних.

Во исполнение конституционной функции представительства интересов граждан и государства в судах прокурорами на протяжении 2010 года в защиту личных неимущественных прав детей из неблагополучных семей и лишенных родительской опеки, социальных, имущественных и жилищных прав предъявлено 116 исков на сумму 268 тыс. грн. Судом рассмотрены и удовлетворены 80 исков.