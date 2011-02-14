На Каховском водохранилище с льдины сняли подростка

В Каховке Херсонской области бойцы МЧС спасли 16-летнего парня с оторвавшейся льда на Каховском водохранилище.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, инцидент произошел вчера, 11 февраля. В 15.35 в оперативно-диспетчерскую службу Каховского райотдела ГУ МЧС в Херсонской области поступило сразу два телефонных звонка - из райотдела милиции и от частного лица - о том, что на Каховском водохранилище на льдине находится парень.

Спасатели на моторной лодке сняли 16-летнего парня с льдины и вернули на берег. Как выяснилось, подросток вышел на лед, но сильный ветер оторвал льдину от берега и понес ее к основному ледовому массиву. Таким образом, он очутился на расстоянии 200 метров от берега и начал звать на помощь. К счастью, его услышали местные жители и позвонили по телефону в милицию.

В целом, по данным ГУ МЧС в Херсонской области, в прошлом году бойцы МЧС спасли на водных объектах области 29 человек, среди них 3 детей.