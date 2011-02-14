Николаевщина: студент выращивал и продавал галюциногенные грибы

В Николаевской области сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью выявили факт, а работники УБНОН задержали 20-летнего студента, который выращивал и продавал галюциногенные грибы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области.

Идею заработка молодому человеку подсказала публикация в одной из социальных сетей интернета. Детально изучив влияние галюциногенных грибов на организм человека, студент задался целью выращивать их в домашних условиях. На одном из сайтов он узнал, как и где приобрести семена этих грибов, а также нашел инструкцию по их выращиванию. Парень заказал семена и начал выращивать грибы.

За несколько дней в своем жилье студент создал целую лабораторию. В пластиковых контейнерах, оснащенных приборами для поддержания нужного уровня влажности и температуры воздуха, находилась рассада. Контейнеры располагались по всей квартире. Для обработки «готового продукта» использовался старый шкаф, который парень оборудовал специальной вытяжкой. Шкаф обеспечивал высушивание грибов без утраты их галюциногенных свойств.

Когда производство было полностью налажено, молодой человек начал продавать грибы. Покупателей он искал в сети интернет. Однако через несколько месяцев парня разоблачили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины – сбыт наркотических веществ.