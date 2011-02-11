Министр пообещал прооперировать шестимесячного мальчика

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ пообещал прооперировать шестимесячного мальчика с врожденным пороком сердца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЕМЕЦ сказал на пресс-конференции в Виннице.

«Я имею разрешение в ранге министра продолжать свою практику, и я люблю то, чем занимаюсь, поэтому раз в неделю я действительно оперирую – вчера я также оперировал. Этого ребенка, я думаю, что в ближайшее время прооперирую», - сообщил министр.

Он также отметил, что «ни для кого не секрет, что центр детской кардиологии и кардиохирургии, когда отделился от Академии медицинских наук – это был 2003 год, он ни одной копейки на операцию на сердце, можете проверить, не взял с того времени никогда», - заверил И.ЕМЕЦ.

В свою очередь, начальник Управления здравоохранения и курортов Винницкой облгосадминистрации Лидия ДИДЕНКО сообщила, что у шестимесячного мальчика врожденный порок сердца, и его уже консультировали специалисты областных больниц.

«В Винницкой области на диспансерном учете находится 1285 детей с врожденным пороком сердца», - добавила Л.ДИДЕНКО.

Она отметила, что ежегодно из области на операции в Киев направляется в среднем около 350 детей.

Справка УНИАН. До назначения министром в декабре 2010 года И.ЕМЕЦ работал директором Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.