В Киеве не повышен уровень заболеваемости менингитом

Специалисты отмечают, что в Киеве не наблюдается повышения уровня заболеваемости менингитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Главного Управления здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина ЗАЛЕССКАЯ.

«Сегодня говорить о повышении заболеваемости -преждевременно», - сказала В.ЗАЛЕССКАЯ.

Она отметила, что в 2009 году в Киеве были зарегистрированы 19 случаев заболевания менингитом, а в 2010 году – 20. В этом году в столице зарегистрированы только два таких случая, один ребенок умер.

Также В.ЗАЛЕССКАЯ отметила важность своевременного обращения больных к врачам.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Людмила ПАЛАТНАЯ сообщила, что главными симптомами менингита является резкое повышение температуры тела человека, а также сыпь на нижних конечностях тела. По ее словам, родители могут увидеть все эти симптомы на теле ребенка очень быстро, и в случае их обнаружения, необходимо как можно скорее обратиться к врачам. Но, по словам Л.ПАЛАТНОЙ, только 35% родителей обращаются за помощью к врачам.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения распространила сообщение, что 28 января в отделение неотложной помощи детской поликлиники №1 обратилась мама ребенка, ученика 2-го класса. Каретой неотложной помощи ребенок был доставлен в центральную городскую клиническую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии. Сразу был поставлен диагноз «менингококковая инфекция, менингокококцемия», ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Был применен весь комплекс реанимационных мероприятий, но стремительное течение заболевания и крайне тяжелое состояние ребенка привели к смерти.

В пресс-службе КГГА отметили, что столичная школа, в которой учился ребенок, находится под усиленным контролем санитарно-эпидемиологической службы и врачей, других случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано.

*** В прошлом году в Украине были обнаружены 40 случаев заболевания менингококковой инфекции. Это нераспространенное заболевание, имеющее низкую летальность. Заболевание, как правило, начинается остро и внезапно, с повышения температуры тела до 39-40 градусов. Для заболевания менингококковой инфекцией характерны такие признаки: бледность кожного покрова, головная боль, иногда – рвота. Через несколько часов появляется характерное высыпание на теле – бедрах, голенях, ступнях. Во избежание негативных последствий при этом заболевании, необходимо срочно обратиться к врачу.