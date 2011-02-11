Сумы: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 3%

В Сумах эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 3%.

Об этом УНИАН сообщили в городской санитарно-эпидемиологической станции.

По информации горСЭС, с 3 по 9 февраля в Сумах было зарегистрировано 2694 больных ОРЗ, в том числе у 16 сумчан диагностирован грипп. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших увеличилось на 451 человека, что составляет 20,1%.

«Показатель заболеваемости составляет 98,2 на 10 тыс. населения, тогда как пороговый уровень - 95,44. То есть, произошло превышение порогового уровня на 3%», - сообщили в горСЭС.

Также отмечается, что дети болеют в пять раз чаще, чем взрослые. Наиболее уязвимыми остаются малыши в возрасте от 1 до 4 лет, среди которой уровень заболеваемости составляет 422,2 на 10 тыс. населения. За две недели на 32% отмечается рост заболеваемости среди школьников.

Однако, по информации управления образования и науки Сумского горсовета, по состоянию на 10 февраля в городе нет школ, в которых 20% учащихся заболели бы ОРВИ или гриппом. При условии отсутствия в школе более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, работа учреждения будет приостановлена.