Карантин в школах Луганска продлен по 16 февраля

В школах Луганска продлили карантин до 16 февраля включительно.

Как сообщила УНИАН начальник управления образования Луганского городского совета Валентина КИЯШКО, такое решение было принято после обсуждения ситуации с заболеваемостью на ОРВИ и грипп.

«Сегодня мы с СЭС очень тесно сотрудничаем. Пока наблюдается рост заболеваемости. Если было 900 человек в сутки, то позавчера-вчера было 1034, а сегодня 1100. До среды включительно будет продлен карантин», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, с 7 февраля во всех общеобразовательных школах Луганска был объявлен карантин. По данным областной СЭС, в целом по области из 714 школ закрыты на карантин 268.

Эпидемический порог превышен в Луганске, Антраците, Алчевске, Краснодоне, Красном Луче, Лисичанске, Ровеньках, Свердловске, Кременском, Лутугинском, Меловском, Попаснянском, Славяносербском и Станично-Луганском районах.

За неделю госпитализированы 884 человека (4,1% от заболевших), из них детей до 17 лет - 575.