В Херсоне без воды остались 400 домов и 13 многоэтажек

В Херсоне в результате аварий без водоснабжения остались 400 частных домов и 13 многоэтажек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в Днепровском районе города произошло повреждение трубы водопровода вблизи дороги. В результате аварии отключено водоснабжение 400 частных домов.

Работы по ликвидации аварии осуществляет бригада Херсонского горводоканала. Водоснабжение планируется возобновить сегодня до конца суток.

Кроме того, по данным пресс-службы мэрии Херсона, из-за аварии на ТП-682 ряд объектов в Суворовском районе города остались без водо- и электроснабжения. Так, нет электрического тока на центральных тепловых пунктах №43, 44, что стало причиной отсутствия водоснабжения в 13 многоэтажных жилых домах. Обесточено общеобразовательное заведение № 27.

Ремонтные работы проводят работники предприятия «Херсонские городские электрические сети».