Кировоград: утверждена программа борьбы с онкозаболеваниями

Кировоградский городской совет утвердил программу борьбы с онкологическими заболеваниями на 2011-2016 годы, которой предусмотрено финансирование в размере 11,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в 2011 году предусмотрено потратить 629,2 тыс. грн., в 2012 году – 1,2 млн. грн., в 2013 году – 2 млн. грн., в 2014 году – 2,5 млн. грн., в 2015 году – 2,4 млн. грн., в 2016 году – 2,5 млн. грн.

За это время городская власть рассчитывает повысить уровень выявления злокачественных образований в І-ІІ стадиях на 5%, снизить уровень смертности онкологических больных на протяжении года после установления диагноза на 5%, улучшить качество жизни онкологических больных.

Из-за запоздалой диагностики онкологических заболеваний в Кировограде остается значительным количество больных, которые умирают на протяжении года после установления диагноза (около 40%). В развитых странах этот показатель не превышает 30%.

Кировоград входит в состав областных центров Украины с высоким уровнем заболеваемости (в 2009 году - 500,7 на 100 тыс. населения) и распространенности (2301,6 на 100 тыс. населения) злокачественных новообразований и смертности от них. Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения в 2009 году составляла 246,6 человек.

По состоянию на 1 января 2010 года на учете в Кировограде находился 5571 больной со злокачественными новообразованиями.