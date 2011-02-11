Киев: очень пьяный водитель управлял маршруткой

Вчера утром сотрудники ГАИ в Киеве выявили водителя, который управлял маршрутным такси в состоянии сильного алкогольного опьянения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной ГАИ, около 6.00 патруль ГАИ увидел маршрутное такси № 332 «Мерседес-609», которое ехало из Броваров в Киев – к станции метро «Лесная».

Как отметили в пресс-службе, внимание инспекторов привлекло не совсем адекватное движение транспортного средства, в результате чего было принято решение его остановить. Когда маршрутка прекратила движение, водитель открыл двери и буквально выпал к ногам правоохранителей. Как отметили в ГАИ, от водителя сильно пахло алкоголем. Пассажиры, которых было немало в салоне маршрутки, начали выражать недовольство по адресу сотрудников ГАИ, говоря, что они опаздывают на работу, на что те предложили им подойти к водителю, чтобы убедиться, в каком состоянии он их везет.

Чтобы люди смогли попасть к метро, прапорщик Госавтоинспекции сел за руль маршрутки и довез людей к месту назначения.

Водителя в своем объяснении указал, что накануне сильно выпил, а утром перед выездом выпил бутылку крепкого пива, чтобы «привести себя в нормальное состояние».

После составления админпротокола инспекторы ГАИ передали водителя-нарушителя руководству предприятия, на котором он работает, для применения к нему соответствующих мер со стороны работодателя.

В пресс-службе столичной ГАИ проинформировали, что на протяжении последних суток сотрудники ГАИ выявили 121 нарушение правил дорожного движения водителями маршруток, 34 неисправных автомобиля, которые осуществляют пасажироперевозку, и два факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Всего же, начиная с 1 января этого года, в столице зафиксированы три ДТП по вине водителей маршруток, в результате чего 12 людей получили разные телесные повреждения.