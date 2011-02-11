В мусорном баке найдено тело 11-летней девочки
08:29, 11 февраля 2011Новости регионов
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Вышла из дома в магазин
Вчера в Днепродзержинске около 8.00 в мусорном баке было найдено тело 11-летней девочки с предварительными признаками изнасилования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Днепропетровске заместитель начальника ГУ МВД в Днепропетровской области Валерий МАЗАН.
По его словам, на месте происшествия работают оперативники. Установлены два подозреваемых.
По предварительным данным, девочка вчера вышла из дома в магазин и не вернулась.
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