У воспитанников детсада в Николаеве выявлено вирусную инфекцию

У четверых из пяти воспитанников детского сада № 123 г. Николаева, госпитализированных с 29 января по 1 февраля в областную детскую инфекционную больницу по подозрению в отравлении, в результате вирусологического исследования установлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция», вызванная риносинтициальными вирусами и аденовирусами.

Об этом УНИАН сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Николаевской областной санитарно-эпидемиологической станции Ольга СЫЩЕНКО.

По ее словам, у пятого ребенка обнаружена патогенная кишечная палочка, заражение которой произошло, очевидно, в домашних условиях, так как вместе с этим малышом в больницу попал и его годовалый брат, который не ходит в детский сад. О.СЫЩЕНКО считает, что заболевание в данном случае не следует связывать с остальными случаями вирусных инфекций.

После полученного лечения этот малыш еще находится в больнице и ожидает результатов повторного бактериологического исследования. Четверо остальных детей выписаны домой.

Как сказала О.СЫЩЕНКО, наблюдение за предполагаемым очагом инфекции завершено: в помещениях детского сад были взяты пробы с продуктов и смывы с оборудования, результаты которых не выявили никаких возбудителей.

Как сообщал УНИАН, с 29 января по 1 февраля в Николаевскую областную детскую инфекционную больницу попали пятеро воспитанников детского сада № 123 с подозрением на отравление. Считая, что администрации учреждения замалчивает этот факт, мама одного из детей обратилась в средства массовой информации, утверждая, что дети отравились.