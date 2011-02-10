Фельдшер колонии поставлял наркотики осужденному

В Тернопольской области задержан фельдшер колонии, поставлявший наркотики.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, установлено, что на протяжении 2010-2011 годов лейтенант внутренней службы, фельдшер медчасти неоднократно приносил одному из осужденных наркотические средства и другие запрещенные предметы за вознаграждение.

«3 февраля, выполняя очередную просьбу осужденного, фельдшер подобрал у костела в Копычинцах пакет с наркотическими средствами и на собственном автомобиле “ВАЗ” доставил его на территорию колонии. Далее одноразовый медицинский шприц с ацетилируемым опием из пакета фельдшер спрятал в свою куртку, а другой – с марихуаной – оставил в багажнике автомобиля, где его впоследствии обнаружил работник прокуратуры во время осмотра транспортного средства», – рассказала Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее данным, фельдшер был задержан сразу после того, как пронес шприц с наркотиками через контрольно-пропускной пункт колонии.

В отношении него Тернопольским прокурором возбуждено уголовное дело по ст. 364, 307 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических средств).