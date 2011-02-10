Полтавщина: в прошлом году на производстве погиб 21 человек

В Полтавской области в 2010 году количество смертей на производстве выросло на 23,5% – погиб 21 человек, против 17 в 2009 году.

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя ОГА Борис ГАЛУШКО во время расширенного Совета управления Госгорпромнадзора по Полтавской области.

По его словам, рост уровня смертельного производственного травматизма зафиксирован в машиностроении, сельском хозяйстве, котлонадзоре и строительстве.

По сравнению с предыдущим годом возросло и количество случаев травмирования работников вследствие поражения электротоком (4 против 1).

В связи с ростом уровня производственного травматизма на предприятиях строительной отрасли (3 против 1), наблюдатели провели рейды по строительным площадкам.

В прошлом году на предприятиях области произошло 247 несчастных случаев (против 249 в 2009 году).

Этому предшествовали почти 3000 оперативных проверок, проведенных в течение года инспекторами управления, во время которых выявлено около 22 400 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда.

Как результат, эксплуатацию свыше 3 100 единиц оборудования, машин и механизмов было приостановлено, в администрацию ответственности были привлечены более 1800 работников, из них 290 - первые руководители.

38 материалов направлено в органы прокуратуры для соответствующего реагирования.