До двух человек возросло количество жертв пожара в Хмельнике

До двух человек возросло количество жертв пожара в санатории «Подолье» в Хмельнике Винницкой области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, обгоревший труп женщины 8 февраля был обнаружен между 3 и 4 этажами спального корпуса санатория. Оказалось, что во время ликвидации пожара погибла 73-летняя жительница Кривого Рога. Уже в больнице умер 48-летний мужчина, гражданин Молдовы, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Сейчас работниками милиции создан оперативный штаб для приема граждан, пострадавших от пожара. Милиция помогает людям восстановить паспорта, водительские удостоверения и другие документы, утерянные в огне.

«Всем пострадавшим от пожара круглосуточно оказывается помощь. Мы пытаемся в кратчайший срок помочь людям восстановить утерянные документы, делать все возможное, чтобы пострадавшие не остались один на один с бедой», - сказал начальник Хмельницкого райотдела милиции Владимир КАНЮКА.

Всех пострадавших от пожара отдыхающих – 157 человек - переселили в другой корпус. Тем, кто не добыл срок лечения и решил вернуться домой, возвратили деньги.

Ведется расследование причин и обстоятельств пожара.

Как сообщал УНИАН, председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА создал специальную комиссию по расследованию обстоятельств пожара в санаторий «Подолье» в городе Хмельник.

Предварительно установлено, что источник возгорания находился в помещении клуба санатория «Подолье», а его причинами стала неправильная эксплуатация нагревательных приборов.

В г. Хмельнике в двухэтажном здании клуба санатория «Подолье» 7 февраля в 23 часа 15 минут возник пожар с последующим распространением огня на восьмиэтажное здание спального корпуса санатория.

По данным МЧС Украины, пожарно-спасательными подразделениями было спасено 157 человек. Всего в результате пожара пострадало 11 человек, из которых 1 человек погиб, в местную больницу доставлены в тяжелом состоянии 2 человека и 8 человек – в состоянии средней тяжести.