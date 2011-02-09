Киев: задержали четвертого арестанта, сбежавшего из тубдиспансера

Работники уголовного розыска задержали четвертого из пяти арестантов, сбежавших из киевского клинического противотуберкулезного диспансера, который находится в Гостомеле.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, беглец был задержан в городе Никополь, когда покупал водку в магазине.

Работники уголовного розыска Подольского райуправления милиции доставили беглеца из Никополя в столицу и передали в Оболонское райуправление. Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту побега.

Этот человек был арестован за разбойное нападение в Подольском районе Киева в июне 2010 года. Он был направлен на лечение в киевский клинический противотуберкулезный диспансер.

К сроку наказания за разбой (от 3 до 7 лет) задержанному, согласно статье 393 Уголовного кодекса Украины, суд может добавить еще пять лет за побег.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 января из киевской клинической противотуберкулезной больницы №2, которая находится в поселке Гостомель, сбежали 5 арестантов.

Все пятеро находились в одной палате под охраной сотрудников конвойного полка ГУ МВД Украины в Киеве. Беглецы (все ранее судимые) были арестованы судом за разные преступления, в частности кражи, грабеж, незаконное хранение наркотических веществ.