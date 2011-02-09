Севастополь: кто убил двух несовершеннолетних девочек?

Севастопольская милиция на сегодня установила ряд лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступления - убийству двух несовершеннолетних девочек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе подполковник милиции Елена ФРОЛЯК. По ее словам, в отношении данных лиц «проводятся следственно-оперативные мероприятия».

Как стало известно УНИАН из другого информированного источника, на сегодня по данному делу есть задержанные, в отношении которых милицией проводятся мероприятия по установлению их причастности к убийству девочек.

Как сообщалось, 4 января в Севастополе 10-летня Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина ушли со двора дома и не вернулись. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - убийство. Поздним вечером 29 января были обнаружены их трупы со следами насильственной смерти.