Харьковщина: из-за гриппа на карантин закрыли три школы

В Харьковской области в связи с повышенной заболеваемостью гриппом и ОРИ полностью на карантин закрыты три общеобразовательных учебных заведения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, на карантин также полностью закрыто одно детское учебное заведение и отдельные классы в 11 общеобразовательных школах области.

По данным СЭС, в целом по области, кроме Вовчанского (превышен эпидпорог на 30,1%) и Лозовского (на 3,15%) районов, эпидпорог не превышен.

Для недопущения распространения инфекции в учебных заведениях области проводятся профилактические медицинские осмотры, в ходе которых выявлено 114 заболевших ОРИ. Также по состоянию на 3 февраля в области против гриппа привито 29 тыс. 323 чел.

Как сообщал УНИАН, на 9 февраля в Харьковской области зафиксирован один летальный случай от последствий «калифорнийского» гриппа.