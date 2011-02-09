Волынь: ситуация с распространением гепатита А - под контролем

Ситуация в с. Туропин Турийского района на Волыни, где зарегистрировано 10 случаев заболевания вирусным гепатитом А, находится под контролем, в очагах заболеваний проводится весь комплекс предохранительно-профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, отрицательные результаты микробиологических и вирусологических исследований питьевой воды свидетельствуют о контактно-бытовом пути передачи инфекции. С целью предотвращения распространения вирусного гепатита среди школьников и детей общего со школой детского учебного заведения прекращено функционирование учебных заведений до стабилизации эпидситуации.

Для организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий организована бригада медицинских работников центральной районной больницы и районной санэпидстанции. Установлено медицинское наблюдение и проводится лабораторное обследование больных, их текущая и заключительная дезинфекция в очагах. Также организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А отдельным группам населения по эпидемическим показателям, отобраны пробы питьевой воды из источников водоснабжения для бактериологического и вирусологического исследований.

При центральной районной больнице создан штаб. Турийская районная госадминистрация выделила 7 тыс. 800 грн. на проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А определенным контингентам и контактным в очагах.

В целом с 20 января по 2 февраля в с. Туропин зарегистрировано 10 случаев вирусного гепатита А в двух семьях.