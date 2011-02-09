В Харькове от гриппа H1N1 умерла женщина

В Харькове зафиксирована смерть от «калифорнийского» гриппа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной санэпидемстанции, 32-летняя женщина умерла накануне в одной из больниц Харькова от пневмонии. Клинически был установлен диагноз: «негоспитальная двусторонняя пневмония, при исследовании методом ПЛР выделена РНК вируса гриппа А (H1N1) пандемический».

По информации врачей, больная обратилась за медицинской помощью поздно - на 8 сутки заболевания. «При проведении клинического осмотра и лабораторного обследования контактных лиц больные не выявлены», - сообщили в областной СЭС.