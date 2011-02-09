В Сумах груда обледеневшего снега с крыши прибила мужчину

В Сумах 8 февраля упавшая с крыши пятиэтажного жилого дома груда смерзшегося снега травмировала 56-летнего мужчину.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя главного врача коммунального учреждения «Сумская городская станция скорой медицинской помощи» Галины БЕЛОУС, вызов поступил в 17.00. Бригада врачей оказала пострадавшему первую медицинскую помощь и доставила в городской травмпункт.

«Мужчина получил травму грудной клетки, правого плеча и кисти. Если бы смерзшийся снег упал ему на голову, мужчина мог бы погибнуть. В травмпункте ему оказали помощь, назначив амбулаторное лечение», – сказала Г.БЕЛОУС.

Как сообщал УНИАН, накануне в городе Шостка Сумской области упавшая с крыши дома глыба льда сильно травмировала 16-летню девушку.