В столице ученик умер от менингита

Столичная школа, ученик которой в январе этого года умер от менингита, находится под усиленным контролем санитарно-эпидемиологической службы и врачей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения, других случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано.

В управлении отмечают, что 28 января в отделение неотложной медицинской помощи детской поликлиники № 1 обратилась мама ученика 2-го класса. Каретой неотложной помощи ребенок был доставлен в центральную городскую клиническую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии. Сразу был поставлен диагноз «менингококковая инфекция, менингококкемия», ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Был применен весь комплекс реанимационных мероприятий, но стремительный ход заболевания и крайне тяжелое состояние ребенка привели к смерти.

По данным санитарно-эпидемиологической службы Святошинского района, после получения информации о случае менингококковой инфекции в школе были проведены противоэпидемические мероприятия. Районной санэпидемстанцией проведено бактериологическое обследование всех детей и работников школы, а также членов семьи, которые общались с больным ребенком. Близким семьи ребенка и родственникам даны направления на бактериологическое обследование и обзор ЛОР-врачом. На сегодняшний день ведется наблюдение за всеми группами лиц, которые находились в контакте с больным ребенком, проводятся дополнительные бактериологические обследования. Ученики школы находятся под постоянным наблюдением врачей детской поликлиники, информирует КГГА.

*** В прошлом году в Украине было выявлено 40 случаев заболевания менингококковой инфекцией. Это не распространенное заболевание, которое имеет низкую летальность. В Киеве в 2010 году зафиксирован 1 летальный случай. Заболевание, как правило, начинается остро и внезапно, с повышения температуры тела до 39-40 градусов. Для заболевания менингококковой инфекцией характерны такие признаки: бледность кожных покровов, головная боль, иногда – рвота. Через несколько часов появляется характерное высыпание на теле – бедрах, голенях, ступнях. Во избежание негативных последствий при этом заболевании, необходимо срочно обратиться к врачу.