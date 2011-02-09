49-летняя женщина родила ребенка и заморила его голодом

В Закарпатской области прокуратура возбудила уголовное дело против матери, ребенок которой умер от истощения.

Как сообщила УНИАН старший помощник прокурора Закарпатской области по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних Наталия КУЗАН, 49-летняя жительница Раховского района в сентябре 2010 года родила ребенка, однако не ухаживала за ним, не обеспечивала надлежащее питание и не разрешала госпитализировать.

В результате 29 января ребенок умер из-за кахексии (истощения) крайней степени.

По информации Н.КУЗАН, вчера прокурор Раховского района возбудил уголовное дело в отношении женщины за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).