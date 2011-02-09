В Ужгороде у беременных выявили "свиной" грипп

В Ужгороде зарегистрированы три случая заболевания гриппом H1N1, двое из больных – беременные женщины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с председателем Закарпатской облгосадминистрации Александром ЛЕДИДОЙ сообщил главный государственный санитарный врач Закарпатской области Владимир МАРКОВИЧ.

По его словам, по данным вирусологической лаборатории Закарпатской санэпидемстанции, в регионе в настоящее время циркулируют вирусы сезонного гриппа А, гриппа В, вируса парагриппа, аденовирусы, RS вирусы.

Как сказал В.МАРКОВИЧ, все больные гриппом H1N1 госпитализированы в Закарпатскую областную инфекционную больницу. «В настоящее время их состояние – удовлетворительное», - заверил врач.