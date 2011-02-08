Луганщина: власть планирует улучшить работу здравоохранения

В 2011 году руководство Луганской области рассчитывает значительно улучшить работу системы здравоохранения в регионе.

Об этом заявил сегодня председатель Луганской областной администрации Владимир ПРИСТЮК во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отдельное внимание во время встречи было уделено улучшению качества предоставления медицинских услуг в Луганской области и тем шагам, которые уже реализуются в этом направлении.

“Мы уже в прошлом году закупили серьезное медицинское оборудование, которое может качественно изменить ситуацию в Луганской области. В первую очередь по таким направлениям, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания”, – сказал В.ПРИСТЮК, добавив, что разработаны три программы по созданию соответствующих профильных специализированных центров.

По его словам, благодаря принятым мерам власть рассчитывает значительно улучшить показатели Луганской области по состоянию здоровья населения и предоставлению качественной медицинской помощи.

Кроме этого, В.ПРИСТЮК информировал В.ЯНУКОВИЧА о результатах работы по активизации инвестиционной составляющей развития Луганской области. В частности, речь шла о подготовке области к инвестиционному форуму, проведение которого запланировано на ноябрь 2011 года.