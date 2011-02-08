В Карпатах создадут завод по переработке ядохимикатов?

Министерство экологии и природных ресурсов заявляет, что не поддерживает инициативу создания в Карпатах завода по переработке ядохимикатов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Минэкологии поддерживает все действия органов местного самоуправления, направленные на очищение Украины от опасных отходов, и, разделяя беспокойство городского председателя Калуша по поводу обращения с гексахлорбензолом, советует отнестись к этому вопросу более взвешенно.

«Идея переработки такого ядовитого вещества, как гексахлорбензол, в предгорье Карпат опасна с точки зрения перспективы развития Западной Украины как заповедной и рекреационной зоны», – заявил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, «непонятна перспектива такого завода после уничтожения всего объема гексахлорбензола с полигона в Калуше. Отходы такого класса должны быть вывезены за пределы Украины и уничтожены на уже существующих, специализированных предприятиях».

В 2010 году Министерство экологии и природных ресурсов Украины вывезло с Калушского полигона 8,5 тысяч тонн гексахлорбензола. Опасный груз был отправлен на уничтожение в Великобританию. По оценкам межведомственной комиссии, в Калуше осталось около 22 тысяч тонн ГХБ.

Гексахлорбензол (ГХБ) – химическое соединение, которое было введено в 1945 году как фунгицид для обработки семян зерновых культур. Может содержаться в твердых отходах, которые образовались в результате прямого хлорирования промышленного углеродного сырья. Относится к политропному яду, очень токсичен. ГХБ способен накапливаться в организме людей и животных. При непосредственном контакте влияет на слизевую оболочку и кожу, поражает печень, нервную и сердечно-сосудистую системы. Яд аккумулируется в теле млекопитающих, проявляя канцерогенные, тератогенные (нарушение эмбрионного развития) и иммунотоксические свойства.

Справка УНИАН. Строительство завода по переработке гексахлорбензола инициирует городской председатель Калуша Игорь НАСАЛИК. Об этом он заявил 28 января на совещании с участием министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ. По словам И.НАСАЛИКА, такое предприятие решило бы проблемы с переработкой токсичных отходов не только Калуша, но и всей области.

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК заявил, что завода по переработке гексахлорбензола в Калуше “не будет никогда”.