Славянск: водитель авто сбил двух пешеходов и погиб сам
13:47, 08 февраля 2011Новости регионов
0
Не справился с управлением
В городе Славянск Донецкой области водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не справился с управлением, сбил двух пешеходов и погиб сам.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, ДТП произошло вчера поздно вечером.
На перекрестке водитель автомобиля «ВАЗ-2108» при повороте не справился с управлением, совершил наезд на двух пешеходов и врезался в дерево. В результате происшествия погибли водитель автомобиля, 1971 года рождения, и пешеход, девушка 1993 года рождения.
Также в результате этого ДТП пострадал пешеход, парень, 1990 года рождения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter