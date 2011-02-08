Славянск: водитель авто сбил двух пешеходов и погиб сам

В городе Славянск Донецкой области водитель автомобиля «ВАЗ-2108» не справился с управлением, сбил двух пешеходов и погиб сам.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, ДТП произошло вчера поздно вечером.

На перекрестке водитель автомобиля «ВАЗ-2108» при повороте не справился с управлением, совершил наезд на двух пешеходов и врезался в дерево. В результате происшествия погибли водитель автомобиля, 1971 года рождения, и пешеход, девушка 1993 года рождения.

Также в результате этого ДТП пострадал пешеход, парень, 1990 года рождения.