В Киеве милиционер в маршрутке выстрелил, защищая девушку

В Киеве сотрудник милиции был вынужден применить в маршрутном такси травматическое оружие, защищая девушку от двух хулиганов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел 6 февраля в 13.30 в маршрутном такси №33 на улице Красноткацкой в Деснянском районе столицы.

По данным ЦОС, старший лейтенант Государственной службы охраны МВД, находясь в гражданской одежде вне службы, увидел, как двое нетрезвых юнцов стали приставать к девушке. На замечание прекратить противоправные действия, хулиганы бросились в драку, при этом один из нападающих держал милиционера, а другой бил его. Высвободившись, милиционер предупредил, что он является работником внутренних дел, что еще больше разозлило хулиганов. Тогда сотрудник ГСО достал травматический пистолет и предупредил, что будет стрелять.

В ответ на это хулиганы попытались отобрать оружие, в результате работник милиции произвел предупредительный выстрел в потолок, и дважды выстрелил в одного из нападающих, ранив его в грудь и левое бедро.

Водитель маршрутки, услышав выстрелы в салоне, остановил транспортное средство, закрыл двери и вызвал милицию.

Наряд милиции задержал нападающих, одного доставили в райотдел, другой – вместе с милиционером, который получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, - госпитализирован.

Как выяснилось, оба правонарушителя ранее были осуждены за кражи и находились в общественном месте в состоянии опьянения.

Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.

Инспекция по личному составу ГСО провела проверку действий своего работника и никаких нарушений не выявила. Собранные материалы для окончательного принятия решения направлены в прокуратуру.

В ЦСО также обратили внимание на то, что в момент конфликта в салоне находилось около 20 пассажиров, в том числе и мужчины, никто из которых не пришел на помощь милиционеру.