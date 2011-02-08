Изучат пути защиты Волыни от возможных наводнений

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА находится с рабочей поездкой в Волынской области с целью изучения путей нормализации экологической ситуации в регионе и защиты населенных пунктов от возможного затопления в результате ледохода, наводнений и паводков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, планируется, что министр осмотрит подтопления в Любешевском и Ратновском районах, пойменные территории бассейна реки Припять, а также ознакомится с работой водопропускного сооружения Верхне-Припятского гидроузла Белоозерской водоснабжающей системы Днепро-Бугского канала в селе Почаны.

После этого В.БАЛОГА вместе с председателем Волынской облгосадминистрации проведет совещание по подведению итогов функционирования системы гражданской защиты на Волыни за прошлый год.