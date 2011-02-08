В Хмельнике горел санаторий: один человек погиб

В городе Хмельник Винницкой области произошел пожар в санатории, в результате которого один человек погиб, 10 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, вчера в 23.15 в двухэтажном здании клуба ООО „Санаторий Подолья” возник пожар с последующим распространением огня на административно-спальный корпус восьмиэтажного здания санатория, где находилось более 150 человек - отдыхающих и персонала. Во время тушения пожара подразделами МЧС спасены 150 человек и не допущено распространения огня на верхние этажи здания.

В результате пожара один человек погиб и 10 лиц пострадали, пострадавшие с травмами и отравлением продуктами горения госпитализированы в больницу.

Огнем повреждено помещение клуба на площади 300 кв. м и помещения административно-спального корпуса.

В 2.30 пожар был ликвидирован.

К тушению пожара привлекалось пятнадцать отделений оперативно-спасательной службы МЧС. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Винницкой области.