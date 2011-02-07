Почему умерла девочка на уроке физкультуры?

По факту смерти ребенка на уроке физкультуры Главное управление здравоохранения КГГА создало комиссию, в которую вошли представители управления и ведущие медицинские специалисты.

По окончании работы комиссии будет предоставлена информация о ее результатах, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как сообщалось, 4 февраля в 10.54 Киевская городская станция скорой медицинской помощи получила сообщение, что в спортивном зале школы №219 на уроке физкультуры одной из учениц стало плохо, ребенок потерял сознание.

В 11.03 бригада скорой помощи с ближайшей подстанции на улице Богатырской прибыла на место вызова. На момент прибытия бригады в школе уже находилась мать ребенка.

До приезда бригады скорой медицинской помощи учитель физкультуры проводил закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Медицинская сестра оказала первую доврачебную помощь.

Бригадой скорой была констатирована клиническая смерть девочки. Сразу были начаты реанимационные мероприятия: закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких, электроимпульсная терапия с применением дефибриллятора, инкубация трахеи, медикаментозное лечение. Реанимационные мероприятия продолжила вторая специализированная бригада, которая прибыла на место события. В 11.48 была констатирована биологическая смерть, реанимационные мероприятия были прекращены.

По данным центральной районной детской поликлиники №1 Оболонского района г. Киева, в которой наблюдался ребенок, на протяжении последнего месяца какие-либо медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, ребенку не проводились.