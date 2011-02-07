На застолье отравились 5 молодых людей, 17-летняя девушка умерла

В селе Балка Барского района Винницкой области в результате отравления умерла 17-летняя студентка Каменец-Подольского университета, еще четверо – 18-летняя студентка Винницкого колледжа и трое местных ребят в возрасте 17, 20 и 21 года, госпитализированы в реанимационное отделение Барской центральной районной больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Предварительно установлено, что компания развлекалась на сельской дискотеке, после чего молодые люди, купив в местном магазине спиртное и продукты, продолжили празднование дома у одной из девушек, проживавшей с матерью.

Мать в тот вечер находилась на ночном дежурстве в больнице. Она вернулась только на следующий день, около 10.00 часов утра, однако не смогла попасть в дом поскольку дверь была закрыта изнутри. Женщина сорвала дверь и увидела, что дома находилась ее дочь без признаков жизни и еще четверо молодых людей в бессознательном состоянии.

Через несколько минут на место трагедии прибыли две кареты скорой помощи. Дочь владелицы дома врачам спасти не удалось.

Остальные участники застолья с предварительным диагнозом отравление доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Медики характеризуют состояние потерпевших как средней тяжести.

С места происшествия работники милиции изъяли остатки продуктов питания и спиртного для проведения экспертного исследования.

Сейчас причины трагедии выясняются.