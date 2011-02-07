Запорожье: территорию больницы засорили строительным мусором

Запорожским природоохранным межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по факту нанесения государству ущерба на 350 тыс. грн. вследствие засорения площадей строительным мусором.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, основанием для возбуждения данного уголовного дела стало установление факта незаконного размещения строительного мусора на территории Запорожской областной клинической больницы.

"Установлено, что должностными лицами ООО "Запорижинвестбуд" при выполнении строительных работ осуществлено незаконное размещение отходов на территории Запорожской областной клинической больницы. В результате чего государству причинен ущерб на общую сумму свыше 350 тысяч гривен", - сообщили в прокуратуре.

На сегодняшний день действия должностных лиц предприятия-застройщика квалифицированы, как преступления, предусмотренные ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет).

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.