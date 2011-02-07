В столичной больнице - массовое отравление пациентов

В Киеве в одной из больниц произошло массовое отравление.

Предварительно, отправление произошло из за еды, которой кормили в столичной больнице, в результате отравления пострадало более 30 человек.

Инцидент произошел в больнице, расположенной на Алишера Навои, 3. Пострадавшие есть в трех блоках, на данный момент зафиксировано отравление у 25 детей и 10 взрослых.

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